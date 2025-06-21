В Тель-Авиве и других городах Израиля прозвучали взрывы

сегодня в 03:28

ПВО Израиля вступила в действие для отражения ракетного удара со стороны Ирана, сообщает РИА Новости.

По данным Армии обороны Израиля, десятки ракет были запущены с иранской территории, что вынудило власти объявить воздушную тревогу в центральных районах страны, включая густонаселенный Тель-Авив.

Жители нескольких городов сообщили о громких хлопках и вспышках в небе — признаках работы системы «Железный купол», перехватывающей иранские ракеты.

Times of Israel передает о взрывах в центральных районах, в то время как Reuters подтверждает аналогичные сообщения из Тель-Авива.

Власти приказали гражданам немедленно укрыться в защитных сооружениях.