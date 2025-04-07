Израиль поддержал дипломатическое решение в Иране по «ливийскому сценарию»

Президент США Дональд Трамп заявил о начале прямых переговоров с Ираном по вопросу его ядерной программы, сообщает РБК .

«Мы ведем прямые переговоры с Ираном, они уже начались. В субботу состоится важная встреча. Посмотрим на результат, но сделка была бы предпочтительным вариантом», — сказал Трамп журналистам после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул единство позиций с США в недопущении создания Ираном ядерного оружия.

«Если этого удастся достичь дипломатически, как в случае с Ливией, — это будет правильный путь», — отметил израильский премьер, намекая на полный отказ Триполи от ядерных амбиций в 2000-х годах.

Переговоры проходят на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана после выхода США из «ядерной сделки» в 2018 году. Иран, в ответ на санкции, постепенно наращивает обогащение урана, приближаясь к порогу, необходимому для создания бомбы.