Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Американская разведка пришла к выводу, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, этот вывод содержится в аналитическом отчете, который был подготовлен в последние дни администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что перед реализацией таких планов Израиль хочет заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что хотел бы подписать сделку с Ираном, а не начинать против него военные действия. Об этом политик рассказал в интервью The New York Post.