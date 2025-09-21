Израиль и Сирия достигли договоренностей на фоне «побед Тель-Авива»
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о «некотором прогрессе» во время встреч с новым правительством Сирии. Победа Тель-Авива в Ливане над «Хезболлах» открыла перед государством возможность для мирного существования с соседями с севера, сообщает ТАСС.
Израиль проводит переговоры с представителями Сирии. В ходе них удалось добиться некоторого прогресса.
Нетаньяху добавил, что переговоры с Сирией и Ливаном оказались бы невозможны, если бы Израиль не смог достичь побед на северном и иных фронтах.
Ранее сообщалось, что главы арабских государств на экстренном саммите в катарской Дохе обсуждали возможность формирования военного альянса. Он позволит дать коллективный ответ на шаги Израиля.
