Арабские страны обсуждают создание военного альянса против Израиля

Лидеры арабских стран на экстренном саммите в Дохе обсудили возможность создания военного альянса для коллективного ответа на действия Израиля. Однако разногласия и зависимость от Запада ставят под сомнение реализацию этой инициативы, сообщает «Царьград» .

Экстренный арабо-исламский саммит в Дохе стал площадкой для обсуждения идеи создания военного альянса арабских стран, который мог бы противостоять Израилю. Египет предложил разместить штаб-квартиру блока в Каире, а Пакистан — создать оперативную группу для координации действий.

Однако эксперты отмечают, что разногласия между странами региона и их зависимость от западных военных технологий затрудняют формирование единой коалиции.

Многие арабские государства имеют разные приоритеты: Египет сосредоточен на Синае и Газе, страны Персидского залива — на противодействии Ирану и хуситам, а Марокко и Тунис — на борьбе с терроризмом. Кроме того, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Иордания поддерживают дипломатические отношения с Израилем и зависят от американских систем ПВО, что снижает их готовность к открытому противостоянию.

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что возможное появление такого альянса может быть выгодно России как поставщику вооружений и партнеру по военному сотрудничеству. По его словам, сотрудничество с новым блоком позволит укрепить позиции России на Ближнем Востоке и сохранить военные базы в Сирии.

В то же время политолог Владимир Киреев выразил сомнения в успехе проекта, напомнив о неудачах предыдущих попыток военного объединения арабских стран. Он подчеркнул, что разобщенность и конкуренция между государствами региона остаются серьезным препятствием для создания эффективного альянса.

Политический обозреватель Андрей Пинчук считает, что после событий Арабской весны и разрушения единства арабского мира создание «арабского НАТО» маловероятно. По его мнению, исторические расколы и влияние Запада продолжают мешать формированию единой военной коалиции.

