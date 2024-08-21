Медведев о диалоге с Украиной: никаких переговоров до полного разгрома врага

В последние месяцы Россия могла попасть в переговорный капкан, начав диалог с Украиной об урегулировании конфликта. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Суть этого капкана, по его словам, заключалась в том, что РФ втягивали в ненужные переговоры о заключении мира с Украиной. Их условия предлагал Запад. К чему такие договоренности привели бы — неясно.

Но когда украинские войска совершили террористический акт, атаковав Курскую область, ситуация стала ясна. Посредники, которые не получили полномочия ни от кого, «прекратили вести досужую болтовню».

«Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага», — заявил Медведев.

Западу не стоит радоваться атаке на Курскую область. Теперь взятую им под опеку Украину ждет еще больше бессмысленных потерь техники, людей, а также новых гробов. «Поблагодарить» за это народу соседней страны нужно своих «англосаксонских хозяев», добавил зампред.

Ранее сообщалось, что с начала атаки ВСУ на Курскую область 30 человек умерли. Больше 140 россиян получили ранения.