Итальянские авиалинии перестали летать в Израиль

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«С целью гарантировать безопасность наших пассажиров и экипажей ITA Airways приняла решение продлить приостановку рейсов в Тель-Авив и из Тель-Авива до 10 августа включительно», — говорится в сообщении компании.

В сообщении авиаперевозчика также указано, что полеты приостановили из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявляли о планируемой атаке на Израиль после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.