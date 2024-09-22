Италия против выдачи разрешения ВСУ на использование ракет в глубине РФ

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Таяни: Италия не поддерживает решение по ударам дальнобойными ракетами по РФ

Рим не имеет возможности поддержать выдачу Киеву разрешения на использование дальнобойных ракет по объектам, которые находятся в глубине территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Италии Антони Таяни.

Дипломат отметил, что Рим в ближайшее время поставит Киеву систему противовоздушной обороны Samp-T. Однако Италия не может дать Украине разрешение «бомбардировать Москву».

Таяни напомнил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан будет председательствовать в Евросоюзе.

«Венгрию нельзя выносить за рамки законного поля только потому, что мы не согласны с выбором ее правительства», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Британия не дали Киеву «зеленый свет» на удары дальнобойными ракетами вглубь России. Они боятся эскалации.