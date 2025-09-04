Италия отказалась от идеи отправить свои войска на Украину

Джорджа Мелони: Италия не отправит на Украину свои войска

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвуя дистанционно в совещании лидеров государств «коалиции желающих», заверила, что итальянская армия не будет задействована в украинском конфликте, пишет ТАСС .

Мелони вновь выделила предложение о «создании механизма коллективной безопасности, основанного на 5-й статье Вашингтонского договора (Устава НАТО — ред.), как ключевой элемент политического компонента гарантий безопасности для Украины».

В итоге Мелони подтвердила отказ Италии от отправки войск в Украину, но выразила готовность поддержать возможное перемирие через инициативы, связанные с наблюдением и подготовкой кадров вне украинской территории».

В разговоре с американским президентом Дональдом Трампом была подтверждена «совместная цель — достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине». Итальянская сторона считает, что это возможно лишь посредством стратегии, включающей непрерывную помощь Украине, прекращение военных действий, сохранение объединенного давления на Россию, в том числе путем санкций, и надежные гарантии безопасности, определенные в контексте трансатлантического партнерства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сразу 26 стран обязались разместить свои войска на Украине.