Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств обязались разместить морские, воздушные и наземные войска на Украине после завершения конфликта в этой стране. Французский лидер сделал такое заявление после окончания встречи «коалиции желающих» в Париже, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на телеэфир.

Макрон также анонсировал введение новых антироссийских санкций «при поддержке США» в случае, если Кремль «продолжит отказываться от мирных переговоров». Президент Франции добавил, что Соединенные Штаты пока не предоставили гарантии безопасности для Украины, их обсудят в ближайшие дни.

Накануне, 3 сентября, президент РФ Владимир Путин заявлял о наличии «света в конце тоннеля» в вопросе украинского урегулирования. По его словам, Москва надеется на дипломатическое разрешение конфликта, но готова и «решить задачи вооруженным путем».

31 августа в Кремле также сообщали, что Россия сохраняет настрой на мирную сделку по Украине, но от Киева нет взаимности по этому вопросу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва хочет урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическими средствами.