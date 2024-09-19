IT-эксперт: лучшее в военных конфликтах XXI века идет из гражданской сферы

Взрывы пейджеров говорят о том, что все лучшее в военных конфликтах XXI века приходит из гражданской среды, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Важно фокусироваться на происходящем, как на тенденции. Все лучшее в военных конфликтах XXI века приходит из гражданской среды. Эти технологии, теперь уже всем ясно, включают в себя и дистрибуцию», — сказал Косарев.

Он пояснил, что Израиль использовал инновационное производство гражданских батарей, а также систему гражданской дистрибуции. Это слово что-то новое для данной акции, оно снова обращает внимание на то, что производство гражданских гаджетов становится новыми военными технологиями.

«Дроны-разведчики, дроны-сбрасыватели, дроны-камикадзе, в особенности от первого лица — все это были гражданские игрушки до СВО. Именно СВО и боевые условия дали другую, военную, жизнь гражданской технологии, дешевой, доступной, эффективной. Это самая важная вещь для понимания будущего развития „нового слова в мировом терроризме“» — отметил специалист.

Косарев уточнил, что технология взрывающихся пейджеров, в которых в будущем может оказаться и отравляющее вещество и даже индивидуальный яд, возникла благодаря гражданским бизнесменам. Как и дроны — бывшие дешевые игрушки, ставшие эффективными средствами разведки и поражения по опыту игр с ними до СВО.

«Представителям государства важно учесть, что предпринимательская среда и ее регулирование, прежде всего, налоговое — это есть важнейший элемент обороноспособности страны. Это среда для инноваций, которая называется „геймченджерами“. Понятная система налогообложения, в которой налоговые органы определяют налоговую базу предпринимателя, а не пытаются его банкротить, найдя некоторые нарушения», — рассказал IT-эксперт.

Он заключил, что речь идет о сфере цифровых платформ, регулирование которых требует профессионализма и желания разбираться в тонкостях организации бизнеса. В настоящее время в России при поддержке РСПП создаются общественные объединения, которые должны агрегатировать опыт регулирования цифровых платформ в интересах общества, государства и обороноспособности страны.