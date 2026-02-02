История с Эпштейном сойдет на нет: политолог объяснил, почему никого не посадят

Скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна с высокой вероятностью уйдет в тень и не получит серьезного продолжения, сообщил РИАМО политолог-американист Константин Блохин.

В рамках обнародования документов, касающихся Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях, министерство юстиции США опубликовало материалы, в которых засветились политики и знаменитости. В их числе президент США Дональд Трамп, предприниматель Илон Маск, экс-посол Британии в США и бывший еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон, российский бизнесмен Умар Джабраилов, миллиардер Владислав Доронин и многие другие.

«Я думаю, что все сойдет на нет, потому что там вся верхушка. Это как тонущий „Титаник“: вниз пойдут все. Понятно, что всем выгодно, чтобы тема затихла. Если начнут жестко давить одного, условно Трампа, он потянет за собой остальных. Вполне возможен сценарий, что все это уйдет в тень из-за внутриполитических и внешнеполитических инициатив Трампа», — сказал Блохин.

Он пояснил, что, если начнется эскалация в Венесуэле, пойдут удары по Ирану или всплывет история с Гренландией, про эти файлы быстро перестанут вспоминать.

«Такие темы удобно обсуждать, когда вокруг спокойно и нет событий крупнее. Тогда и „желтую прессу“ читают охотнее. Когда появляются вещи более глобальные, все остальное уходит на второй план. За три года Трамп еще столько всего устроит, что история с Эпштейном покажется насморком», — отметил политолог.

