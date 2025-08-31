Иран ввел жесткие ограничения на использование мобильных устройств

Израиль использовал данные соцсетей для устранения иранских командиров
Политика

Согласно расследованию The New York Times, израильские спецслужбы смогли нанести точечные удары по высокопоставленным иранским военным и ученым в июне 2025 года благодаря анализу данных из открытых источников, сообщает РБК.

Ключевой уязвимостью оказались мобильные телефоны охранников, которые публиковали в соцсетях информацию о перемещениях подопечных. Это позволило установить расположение защищенных бункеров и график работы командования.

16 июня в результате удара по бункеру в Тегеране, где проходило экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, погибли четыре человека. Операция стала ответом на данные о ядерной программе Ирана. Власти Тегерана, отрицающие разработку ОМУ, ужесточили меры безопасности: старшим командирам, ученым и чиновникам теперь запрещено использовать смартфоны и мессенджеры. Разведка Ирана также сообщила о предотвращении 13 покушений и аресте 21 предполагаемого агента Моссада.

Эксперты отмечают, что методы израильской разведки эволюционируют: акцент смещается на кибершпионаж и анализ цифровых следов. После ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в сентябре 2024 года подобные операции стали более точными, что вынуждает Иран совершенствовать контрразведывательные протоколы.