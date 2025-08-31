Иран ввел жесткие ограничения на использование мобильных устройств

Согласно расследованию The New York Times, израильские спецслужбы смогли нанести точечные удары по высокопоставленным иранским военным и ученым в июне 2025 года благодаря анализу данных из открытых источников, сообщает РБК .

Ключевой уязвимостью оказались мобильные телефоны охранников, которые публиковали в соцсетях информацию о перемещениях подопечных. Это позволило установить расположение защищенных бункеров и график работы командования.

16 июня в результате удара по бункеру в Тегеране, где проходило экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, погибли четыре человека. Операция стала ответом на данные о ядерной программе Ирана. Власти Тегерана, отрицающие разработку ОМУ, ужесточили меры безопасности: старшим командирам, ученым и чиновникам теперь запрещено использовать смартфоны и мессенджеры. Разведка Ирана также сообщила о предотвращении 13 покушений и аресте 21 предполагаемого агента Моссада.

Эксперты отмечают, что методы израильской разведки эволюционируют: акцент смещается на кибершпионаж и анализ цифровых следов. После ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в сентябре 2024 года подобные операции стали более точными, что вынуждает Иран совершенствовать контрразведывательные протоколы.