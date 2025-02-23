Тысячи людей пришли на похороны лидера «Хезболлы»

В центре Бейрута десятки тысяч человек пришли на похороны бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насралла, сообщает «Осторожно, новости» .

Насраллу убили в сентябре 2024 года авиаударом по главному оперштабу «Хезболлы». Вместе с ним сторонники организации прощаются и с его преемником и двоюродным братом Хашем Сафиеддина, которого убили месяцем позже.

До официальной церемонии мужчин похоронили в секретных местах. Как пишет Al-Jazeera, с прошлой ночи дороги в столицу Ливана были переполнены сторонниками движения, которые прибыли из опорных пунктов на юге страны.

На церемонию также приехали председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

Во время похорон ЦАХАЛ нанес несколько авиаударов по объектам «Хезболлы», которые находятся на востоке и юге Ливана. В армии Израиля заявили, что атаковали пусковые установки, угрожавшие безопасности страны.

По данным ливанского агентства NNA, во время процессии истребители ЦАХАЛ низко летали над стадионом, где проходят похороны, чтобы посеять среди людей панику.

Ранее была опубликована видеозапись с моментом ликвидации главы «Хезболлы» израильскими военными с помощью американской ракеты.