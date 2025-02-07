Опубликовано видео момента ликвидации главы «Хезболлы» Хасана Насраллы

На кадрах видно, как по одной из улиц Бейрута был нанесен ракетный удар. После взрыва в небо поднялся огненный шар. Обломки асфальта и землю разбросало на десятки метров. Один из местных жителей на мопеде чудом остался жив, так как ракета поразила цель в нескольких метрах от мужчины.

Для ликвидации шиитского лидера израильские военные применили американскую противобункерную ракету BLU-109, способную проникать под землю на более чем 60 метров с последующей детонацией.

Авиаудар по Бейруту, в результате которого погиб Насралла, был совершен Израилем 27 сентября. Помимо него, в результате израильской атаки погибли многие командиры «Хезболлы». Насралла руководил шиитской военизированной группировкой с 1992 года.