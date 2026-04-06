Иран в ответе Пакистану отверг предложение о перемирии с США

Иран передал Пакистану, что не поддерживает предложение о временном прекращении огня со Штатами, а также Тегеран настаивает на полной остановке боев, сообщает «Коммерсант» .

Как пишет агентство IRNA, власти республики в ответе из 10 пунктов отметили, что для заключения мира они требуют в том числе договориться о протоколе безопасного прохода судов через Ормузский пролив и снятии со страны санкций.

Кроме того, Тегеран требует помощь в восстановлении государства после завершения всех боев и полное прекращение атак в регионе.

Ранее чиновник американского Белого дома рассказал, что лидер Штатов Дональд Трамп еще не «подписал сделку» о прекращении огня, военная операция Вашингтона в регионе продолжается.

Ранее в результате нанесенных по Ирану ударов США и Израиля погиб начальник разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Маджид Хадеми.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. В ответ он атаковал Израиль и военные базы Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.

