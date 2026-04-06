Погиб глава разведки иранского КСИР Маджид Хадеми

В результате нанесенных по Ирану ударов США и Израиля погиб начальник разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Маджид Хадеми, сообщает ТАСС .

В заявлении КСИР Хадеми назван влиятельным и уважаемым главой организации разведки. Также военные отметили, что он удостоился великой чести мученичества.

Хадеми назначили главой разведки КСИР 19 июня прошлого года. Он сменил на посту Мохаммада Каземи, который погиб при ударе ЦАХАЛ во время 12-дневной войны летом 2025 года.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. В ответ он атаковал Израиль и военные базы Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.