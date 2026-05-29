Иран установил постоянный контроль над Ормузским проливом

Иран осуществляет управление судоходством в Ормузском проливе на постоянной основе, а не временно. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, сообщает РИА Новости .

По его словам, Тегеран действует в соответствии со своими правилами и механизмами, и контроль носит постоянный характер.

Азизи подчеркнул, что США должны «отказаться от иллюзий» относительно локального или краткосрочного характера мер Ирана. Он также добавил, что региональные страны обязаны принять реальность и действовать в соответствии с правилами Ирана.

