Иран установил постоянный контроль над Ормузским проливом
Иран осуществляет управление судоходством в Ормузском проливе на постоянной основе, а не временно. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, сообщает РИА Новости.
По его словам, Тегеран действует в соответствии со своими правилами и механизмами, и контроль носит постоянный характер.
Азизи подчеркнул, что США должны «отказаться от иллюзий» относительно локального или краткосрочного характера мер Ирана. Он также добавил, что региональные страны обязаны принять реальность и действовать в соответствии с правилами Ирана.
