Иран снова запретил проход танкеров через Ормузский пролив

сегодня в 18:12

Иран запретил ходить танкерам в Ормузском проливе из-за атак Израиля по Ливану

Иран поставил на паузу пропуск танкеров через Ормузский пролив. Причина в том, что армия Израиля нарушила перемирие и ударила по Ливану, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Fars.

8 апреля два нефтетанкера смогли пройти через Ормузский пролив.

Американский президент Дональд Трамп ночью заявил, что согласился заключить перемирие с Ираном. Оно будет идти две недели. Прекращение огня будет двухсторонним.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тот атаковал Тель-Авив и американские базы на Ближнем Востоке.

