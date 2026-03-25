Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из нескольких стран

Иран разрешил судам из дружественных стран проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД Аббас Арагчи, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, пользоваться проливом смогут Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — отметил иранский министр.

Ранее Иран получил от США план по урегулированию конфликта. Он включает 15 пунктов.

