Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из нескольких стран
Иран разрешил судам из дружественных стран проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, пользоваться проливом смогут Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.
«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — отметил иранский министр.
Ранее Иран получил от США план по урегулированию конфликта. Он включает 15 пунктов.
