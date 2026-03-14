Иран потребовал юани за проход танкеров через Ормузский пролив
Иран готов разрешить проход ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при определенном условии, сообщает РИА Новости.
По информации СМИ, Тегеран рассматривает возможность пропуска судов в случае, если расчеты за нефтяные грузы будут осуществляться в китайских юанях.
Это предложение является частью нового плана иранских властей по контролю над судоходством в стратегически важном проливе.
При этом посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что Тегеран гарантирует Нью-Дели безопасный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив.
