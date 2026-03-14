сегодня в 05:03

Иран потребовал юани за проход танкеров через Ормузский пролив

Иран готов разрешить проход ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при определенном условии, сообщает РИА Новости .

По информации СМИ, Тегеран рассматривает возможность пропуска судов в случае, если расчеты за нефтяные грузы будут осуществляться в китайских юанях.

Это предложение является частью нового плана иранских властей по контролю над судоходством в стратегически важном проливе.

При этом посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что Тегеран гарантирует Нью-Дели безопасный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив.

