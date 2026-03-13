Иран гарантировал Индии безопасный проход через Ормузский пролив

сегодня в 18:34

Посол Мохаммад Фатхали сообщил о гарантиях Тегерана для индийский судов

Посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что Тегеран гарантирует Нью-Дели безопасный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив, сообщает RT .

Иран обеспечит Индии свободное судоходство через Ормузский пролив. Об этом сообщил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали.

По его словам, Тегеран предоставляет Нью-Дели гарантии безопасного прохода через стратегически важный морской маршрут.

Ормузский пролив остается одним из ключевых транспортных коридоров для поставок энергоресурсов и международной торговли. Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания к безопасности судоходства в регионе.

