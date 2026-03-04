Иран нанес удары по военным объектам Израиля

Иран в ходе последней волны атаки по Израилю нанес удары по генштабу армии ВС и зданию министерства обороны в Кесарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Также сообщается о нанесении ударов по военным объектам в Бней-Браке, Петах-Тикве и Западной Галилее.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.

