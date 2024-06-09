Захарова резко высказалась о визите представителей Еревана на Украину

МИД РФ направил в МИД Армении ноту протеста в связи с высказываниями на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова резко высказалась в связи с недружественными шагами представителей Еревана на Украине, сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале .

«В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении. От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян, — соратника председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, мы иного и не ждали», — высказалась Захарова.

Представитель МИД РФ с прискорбием подчеркнула, что армянские власти демонстрируют солидарность с высказыванием своей делегации на Украине.

Ранее МИД РФ призвал Армению предоставить полный список людей, которые якобы погибли в Буче. Такое заявление Мария Захарова сделала на полях ПМЭФ-2024.