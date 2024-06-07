МИД призвал Армению поделиться списком людей, якобы погибших в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна призывает депутатов Армении поделиться переданным им Украиной списком людей, которые якобы погибли в Буче. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы два года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли», — отметила Захарова на ПМЭФ-2024.

Как уточнила представитель МИД, российская сторона наблюдала, как город посещали делегации Евросоюза, США, Канады. С ними РФ на сегодняшний день никак не общается. А с Арменией Россия поддерживает регулярный контакт.

«Очень надеемся, что список людей, которые там якобы погибли, армянские друзья передадут», — сказала Захарова.

О якобы массовых убийствах мирных жителей в Буче в Киевской области стало известно в апреле 2022 года. Тогда Киев, Вашингтон и Брюссель обвинили во всем ВС РФ, бойцы которой там ранее были. Москва в свою очередь подчеркнула, что ее армия непричастна к гибели людей, а еще обвинила Киев в фабрикации доказательств и распространении фейков.