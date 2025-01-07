Джакарта официально выразила благодарность Москве за содействие Индонезии в вопросе вступления в объединение БРИКС. Соответствующая информация появилась на сайте министерства иностранных дел Индонезии, сообщает kp.ru .

«Министерство иностранных дел Индонезии <…> выразило признательность России как председателю БРИКС 2024 года за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС», — говорится в сообщении.

МИД Индонезии подчеркивает, что членство страны в БРИКС стало возможным после активного участия Джакарты в жизни объединения в течение последних нескольких лет. При этом Россия все равно сыграла ключевую роль во вступлении страны в БРИКС.

Индонезия намерена и дальше придерживаться принципов сближения со странами объединения и также будет способствовать поддержанию глобального порядка.

Ранее Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале 2025 года. Об этом сообщили в МИД Бразилии — стране, которая с начала года стала председательствовать в БРИКС.