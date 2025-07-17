«Время героев Санкт-Петербурга»: как руководитель стоматологии ушел на СВО

Беглов: глава стоматологии в Петербурге ушел на СВО и обучал там личный состав

Речь шла о местном жителе по имени Роман, являющимся офицером и управленцем с большим опытом. Во время специальной военной операции он был ответственным за обучение личного состава.

В гражданской жизни мужчина уже много лет является руководителем стоматологической клиники. Как отметил Беглов, кадровая программа дала возможность петербуржцу углубить свои знания и управленческие компетенции, а затем эффективно применять их в городской системе здравоохранения.

Более того, губернатор отметил, что обучение по программе «Время героев Санкт-Петербурга» продолжается. На сегодняшний день финалисты первого потока уже начали изучение работы органов власти, лучших городских практик и делопроизводства.