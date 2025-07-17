«Время героев Санкт-Петербурга»: как руководитель стоматологии ушел на СВО
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поделился историей одного из участников программы «Время героев Санкт-Петербурга», сообщает газета «Петербургский дневник».
Речь шла о местном жителе по имени Роман, являющимся офицером и управленцем с большим опытом. Во время специальной военной операции он был ответственным за обучение личного состава.
В гражданской жизни мужчина уже много лет является руководителем стоматологической клиники. Как отметил Беглов, кадровая программа дала возможность петербуржцу углубить свои знания и управленческие компетенции, а затем эффективно применять их в городской системе здравоохранения.
Более того, губернатор отметил, что обучение по программе «Время героев Санкт-Петербурга» продолжается. На сегодняшний день финалисты первого потока уже начали изучение работы органов власти, лучших городских практик и делопроизводства.