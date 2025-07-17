Эксперт раскрыл настоящие цели ударов Украины по Воронежу

Воронеж все чаще подвергается атакам со стороны Украины. Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что действия ВСУ — часть системной работы, сообщает «Царьград».

Неделю город находится под обстрелами: дроны атакуют жилые дома и другие объекты. Только за ночь на 17 июля пострадали четверо детей.

Кроме того, ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные о расположении ПВО в регионе. Мужчина 1984 года рождения также планировал диверсию на энергообъекте области. При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи.

Как выяснилось, он сам вышел на связь с украинской разведкой через американский мессенджер в ноябре 2024 года, согласившись на шпионаж и диверсии.

«Выполняя задание куратора, житель Воронежской области извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона», — сообщили в ФСБ.

За деньги он собирал сведения о российских военных объектах. В марте куратор поручил ему провести диверсию, передав координаты тайника с взрывчаткой. Мужчина объяснил свои действия «негативным отношением к СВО» и полностью признал вину.

Может показаться, что Киев просто выбрал новую цель для дестабилизации, но ситуация сложнее.

«Я считаю, что акцентировать внимание на Воронеже в данном случае не стоит. Украинская агентура присутствует во многих городах России. Просто Воронеж — важный стратегический центр. Там сосредоточено самолетостроение, крупное промышленное производство. Город-миллионник. И, соответственно, он недалеко от границы. И поэтому для раскачки обстановки всегда будут использоваться подобные города. В других сложнее. А этот город приметный. Более того, в Воронеже находятся определенные важнейшие объекты: энергетическая структура, обеспечивающая региональную энергетическую безопасность, и так далее. Не считаю, что враги выбрали конкретно Воронеж. Враги работают везде. Просто в той или иной степени эффективности. Спецслужбы Воронежа прекрасно справляются со своими обязанностями. Да, есть определенные моменты. Но в данном случае мы видим задержания и работу силовиков. По моим данным, там ребята работают на износ», — пояснил Михайлов.