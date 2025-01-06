Индонезия стала полноправным членом БРИКС

сегодня в 20:22

Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена объединения, сообщает пресс-служба МИД Бразилии, с начала текущего года ставшей председателем сообщества.

«Правительство Бразилии объявляет об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что республика вместе с другими членами БРИКС выступает за реформу институтов глобального управления, а также вносит заметный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге.

В пресс-службе добавили, что Индонезия обладает самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии.

Ранее стало известно, что Таиланд принял приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера. В будущем Бангкок надеется получить полноправное членство, что позволит улучшить экономику страны.