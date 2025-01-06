Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена объединения, сообщает пресс-служба МИД Бразилии, с начала текущего года ставшей председателем сообщества.
«Правительство Бразилии объявляет об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве подчеркнули, что республика вместе с другими членами БРИКС выступает за реформу институтов глобального управления, а также вносит заметный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге.
В пресс-службе добавили, что Индонезия обладает самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии.
Ранее стало известно, что Таиланд принял приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера. В будущем Бангкок надеется получить полноправное членство, что позволит улучшить экономику страны.