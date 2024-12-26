Таиланд согласился стать партнером БРИКС

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Пхалангкун: Таиланд принял приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Бангкок принял приглашение стать государством-партнером БРИКС. В будущем страна надеется получить полноправное членство, сказал во время брифинга в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никонден Пхалангкун, сообщает РИА Новости .

31 октября 2024 года Москва пригласила Бангкок стать партнером БРИКС. 24 декабря кабмин Таиланда решил согласиться с приглашением.

Власти страны надеются, что благодаря партнерству с БРИКС страна увеличит уровень отношений с государствами объединения. Также Таиланд планирует улучшить свою экономику.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что БРИКС — это не инструмент противодействия Западу. Объединение работает на свои интересы.