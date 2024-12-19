сегодня в 14:24

БРИКС – это не инструмент противодействия Западу, объединение работает на свои интересы, сообщил президент России Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

«Мы не работаем против кого-бы то ни было. Мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации», — сказал Путин.

По словам президента, никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС не выстраивается.

Глава РФ также добавил, что развивается организация быстро. Она расширилась, и многие государства проявляют интерес к развитию БРИКС.

«Потому что работа выстраивается исключительно на основе взаимности, уважении друг к другу, уважении интересов друг друга, все вопросы принимаются консенсусом. И это очень важно», — объяснил Путин.