Устроивший на митинге побоище с ОМОНом чеченский «берсерк» вышел из колонии

Осужденный за драку с ОМОНом на митинге 2021 года в Москве вышел на свободу

Чеченец Саид Джумаев был приговорен к пяти годам колонии за то, что в 2021 году подрался с силовиками на оппозиционном митинге в Москве. Отбыв наказание, мужчина вышел на свободу, сообщает Baza .

Джумаева задержали в январе 2021 после митинга на Пушкинской площади. Студент МГУ устроил там драку с силовиками. Кадры с потасовкой быстро утекли в Сеть, а пользователи, увидев видео, стали называть Саида «берсерком».

В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. После этого Джумаев попытался скрыться, однако полицейским удалось его найти в лесу в Псковской области.

Студента признали виновным. Его приговорили к пяти годам колонии. Наказание он отбывал в Тамбовской области.

В четверг стало известно, что Сид вышел на свободу, отсидев срок «от звонка до звонка». На выходе из колонии его встречали родственники.