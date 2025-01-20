Инаугурация избранного президента Трампа пройдет в Вашингтоне

Эта инаугурация станет для Соединенных Штатов юбилейной, президента приведут к присяге в 60-й раз

Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

Прямая трансляция инаугурации Трампа будет проведена на арене Capital One, еще там состоится парад. После присяги президент обещал присоединиться к собравшимся на арене. Другие мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, планируется провести по графику.

Ранее в Сенате США заявили, что большинство гостей с билетами, в том числе представители прессы, не смогут посетить церемонию инаугурации Трампа из-за переноса мероприятия с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду.