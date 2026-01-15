ICE и DEA: почему эти американские спецслужбы наращивают влияние?

Иммиграционная служба США ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) и управление по борьбе с наркотиками DEA (Drug Enforcement Administration) в последнее время сильно усилили свое влияние в Штатах. Работа ICE отражает один из ключевых элементов политики президента Дональда Трампа — борьбу с нелегалами, сообщил РИАМО политолог и американист Константин Блохин.

Разгул силовиков ICE

Сотрудники этого ведомства начали проводить масштабные рейды по выявлению лиц, незаконно пребывающих на территории США. Кадры того, как вооруженные до зубов силовики задерживают нелегалов, заполоняли социальные сети. Далеко не всегда такие рейды проходили мирно. Жителей США возмутила бесцеремонность сотрудников иммиграционной полиции.

«Это на самом деле трамповская инициатива, потому что один из ключевых элементов его политики — это борьба с нелегалами и наведение порядка в южных штатах на границе с Мексикой. Такое усиление произошло именно при Трампе. Демократы делают ставку именно на „цветных“, как на электорат, а Трамп пытается их сократить», — объяснил Блохин.

Апофеозом ситуации стал инцидент, произошедший в Миннеаполисе, штат Миннесота, 7 января 2026 года. В ходе очередного рейда сотрудник ICE застрелил женщину, которая пыталась сбить силовиков на автомобиле. Так звучит официальная позиция властей. Однако широкая общественность не поверила и по всей стране прошла волна акций протеста против произвола миграционной полиции.

Против демонстрантов, которые закидывали силовиков подручными предметами, пошли в ход гранаты со слезоточивым газом и дубинки.

Позже в Миннеаполисе произошел очередной инцидент с силовиками из ICE. По версии властей, сотрудники иммиграционной полиции пытались задержать выходца из Венесуэлы, находящегося на территории Штатов незаконно. Тот якобы напал на силовиков с лопатой при аресте.

Один из бойцов иммиграционной полиции выстрелил мужчине в ногу. По некоторым данным, побитому лопатой силовику тоже потребовалась медицинская помощь.

Реакция властей на протесты в Миннеаполисе была ожидаемо жесткой. Тогда в ответ на возмущение жителей действиями силовиков Трамп распорядился направить в штат еще около тысячи сотрудников ICE.

DEA — альтернатива армии США?

Захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в федеральный суд Манхэттена бойцы DEA (Drug Enforcement Administration) — управления по борьбе с наркотиками.

«Тут ровно как и говорил тогда (глава Пентагона Пит — ред.) Хегсет, мол: это не Вооруженные силы США, а наши правоохранительные органы. Тут посыл: „А представьте, что может наша армия“. Это, скорее, имиджевая тема, потому что это государственные структуры, а не ЧВК, понятно, что Пентагон это все согласовывал. Ведь при захвате Мадуро применялись современные системы», — сказал Блохин.

Он отметил, что администрация Трампа не хотела использовать напрямую армию США. Как известно, в Штатах Мадуро предъявлено обвинение в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков в Америку. Это уже сфера ответственности DEA.

