В Соединенных Штатах прошли массовые протесты левых радикалов после убийства поэтессы и ЛГБТ*-активистки Рене Николь Гуд в ходе рейда иммиграционной службы, сообщает Mash .

Накануне сотрудники службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) провели рейды в заведениях Миннеаполиса. Гуд наблюдала за происходящим через окно своего автомобиля. Когда силовики подошли для проверки документов, активистка резко «дала по газам». В результате Гуд была застрелена, ее шестилетний сын остался без матери.

Президент США Дональд Трамп назвал поэтессу «террористкой», обвинив ее в умышленном наезде на сотрудников иммиграционной службы. Глава Белого дома также поддержал идею «ликвидации в целях самообороны». В ответ на это в различных городах страны проходят акции протеста, где участники сжигают американские флаги, критикуют действия силовиков за чрезмерную жестокость и требуют независимого расследования инцидента.

После гибели левой активистки в США может вспыхнуть волна протестов, сопоставимая с событиями 2020 года. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими произошли массовые беспорядки, которые помешали Трампу победить на президентских выборах.

*Международная организация ЛГБТ внесена Росфинмониторингом в перечень террористов, экстремистов, а также запрещена в РФ.

