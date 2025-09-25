«И швец, и жнец»: зачем Трамп играет сразу несколько ролей
Президент США Дональд Трамп стремится угодить и ястребам, и сторонникам нормализации, показывая себя «крутым ковбоем» и одновременно угождая финансовым донорам партии, сообщил РИАМО политолог, американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«В нынешних заявлениях Трампа видно и бизнесмена, и политика. Как бизнесмен он не против нажиться на украинском конфликте, а как политик — не прочь одновременно оторвать Россию от Китая с помощью нормализации (отношений — ред.). Но у него при этом много ограничений», — сказал Блохин.
По оценке эксперта, Трамп вроде бы готов стать глобальным миротворцем и решить украинский конфликт, но мешает Европа. Он также готов улучшить отношения с Россией, но мешает «глубинное государство».
«Это не проблемы с психикой. В целом это попытка угодить всем и усидеть на нескольких стульях одновременно: республиканская партия крайне разношерстна — от сторонников нормализации с Россией до бескомпромиссных ястребов. В сравнении с ними демократы кажутся иными. Это еще и попытка показать себя новым „рейгером“, крутым ковбоем, а также умаслить финансовых доноров республиканской партии, которые стоят за партией, то есть „глубинное государство“», — разъяснил американист.
Политолог заключил, что в итоге это попытка Трампа всем угодить и сохранить пространство для маневра с Россией.
