«И швец, и жнец»: зачем Трамп играет сразу несколько ролей

«В нынешних заявлениях Трампа видно и бизнесмена, и политика. Как бизнесмен он не против нажиться на украинском конфликте, а как политик — не прочь одновременно оторвать Россию от Китая с помощью нормализации (отношений — ред.). Но у него при этом много ограничений», — сказал Блохин.

По оценке эксперта, Трамп вроде бы готов стать глобальным миротворцем и решить украинский конфликт, но мешает Европа. Он также готов улучшить отношения с Россией, но мешает «глубинное государство».

«Это не проблемы с психикой. В целом это попытка угодить всем и усидеть на нескольких стульях одновременно: республиканская партия крайне разношерстна — от сторонников нормализации с Россией до бескомпромиссных ястребов. В сравнении с ними демократы кажутся иными. Это еще и попытка показать себя новым „рейгером“, крутым ковбоем, а также умаслить финансовых доноров республиканской партии, которые стоят за партией, то есть „глубинное государство“», — разъяснил американист.

Политолог заключил, что в итоге это попытка Трампа всем угодить и сохранить пространство для маневра с Россией.

