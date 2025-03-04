Не факт, что американцы не возобновят поставки вооружений на Украину снова через какое-то время, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«Вопрос может быть в другом: не факт, что американцы не возобновят поставки снова через какое-то время. Например, когда Зеленский извинится, когда США почувствуют, что это необходимо, когда упросит Европа. Прекращение поставок не говорит о том, что Украина быстро сдастся. Но то, что это ослабит ВСУ — это правда. Особенно если американцы прекратят делиться с украинскими войсками данными спутников, отключат Starlink и прочее», — сказал Миронов.

Он добавил, что приостановка поставок также не означает, что Киев быстро сдастся и начнет заявлять о мирных переговорах.

«Во-первых, у Киева уже на руках очень много вооружений, которое ему предоставили ранее. А с учетом того, что сейчас, без американских поставок, поставки увеличит Европа, оружия Киеву может хватить от полугода до года. Сейчас у экспертов на эту тему разные оценки», — отметил политолог.

Из этого следует еще один вывод: без боевых действий против России ни Европе, ни США Украина не нужна. Поэтому вопрос, кто будет ее восстанавливать, европейские лидеры даже не ставят.

«Американцы и европейцы помогают не украинскому народу, а поставками оружия добиваются того, чтобы клика Зеленского продолжала вредить России. Без войны киевский режим никому не будет нужен, и его просто „сольют“ после первых мирных переговоров и раздела оставшихся у Украины ресурсов. Так что будущее украинской территории весьма печально», — рассказал эксперт.

Миронов заключил, что украинцы этого не понимают и продолжают радоваться новым поставкам вооружений или просить еще. Они не осознают: чем больше им поставят оружия, тем сильнее пострадает инфраструктура Украины, восстанавливать которую придется десятилетиями.