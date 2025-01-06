Хуситы заявили о срыве атаки авианосца США на Йемен

Хуситы нанесли удар по авианосцу США USS Harry Truman, который готовился атаковать Йемен, пишет РИА Новости .

Как сказано в сообщении движения "Ансар Алла", операция была проведена в северной части Красного моря.

Против американского военного судна выпустили две крылатые ракеты и четыре беспилотника.

"Наша операция привела к провалу американской воздушной атаки по Йемену", — отметили хуситы.

Ранее в движении заявили о сбитом американском истребителе.