Хуситы заявили о срыве атаки авианосца США на Йемен
Хуситы нанесли удар по авианосцу США USS Harry Truman
Хуситы нанесли удар по авианосцу США USS Harry Truman, который готовился атаковать Йемен, пишет РИА Новости.
Как сказано в сообщении движения "Ансар Алла", операция была проведена в северной части Красного моря.
Против американского военного судна выпустили две крылатые ракеты и четыре беспилотника.
"Наша операция привела к провалу американской воздушной атаки по Йемену", — отметили хуситы.
Ранее в движении заявили о сбитом американском истребителе.