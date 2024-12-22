Йеменские хуситы в Красном море сбили палубный истребитель ВМС США

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Представитель йеменских повстанцев Яхья Сариа сообщил, что силам движения «Ансар Алла», известным также как хуситы, удалось сбить истребитель F/A-18, принадлежащий военно-морскому флоту США, сообщает РИА Новости .

«В ходе операции сбили самолет F/A-18 при попытках истребителей отразить атаку (на авианосец ВМС США — ред.)», — заявил Сариа.

Сообщается, что в Красном море произошло масштабное столкновение: группировка хуситов предприняла атаку на американский авианосец «Гарри Трумэн», применив комбинированный удар из беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

В ответ на агрессию большинство военных самолетов были вынуждены покинуть йеменское воздушное пространство, перебазировавшись в нейтральную зону акватории.

Противостояние развернулось после совместной военной операции Великобритании и США против Йемена, когда хуситы успешно отразили нападение, задействовав внушительный арсенал: 17 дронов и 8 ракет крылатого типа.