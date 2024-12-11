Hurriyet: новую конституцию Сирии напишут за полгода и проведут референдум

Новые власти Сирии завершат переходный период за 18 месяцев. Сначала напишут конституцию, а потом вынесут ее на всенародный референдум, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet, журналисты которой пообщались с собственными источниками.

Основной закон Сирии планируют создать за полгода. В это же время организуют перепись населения и обновят списки избирателей.

В Сирии создадут ряд политических партий. После этого организуют выборы главы государства и парламента под надзором ООН.

Власть получит та партия, которая победит на выборах. Временная администрация при этом завершит существование. Весь переходный период будет длиться полтора года.

Ранее новое правительство сформировали в Сирии. Оно будет работать до марта 2025 года — до тех пор, пока не будут решены конституционные вопросы.