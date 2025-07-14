В Раменском пройдет спортивная игра «Зарница»

Культурно-досуговый центр Дементьевский Раменского муниципального округа объявил о начале приема заявок на участие в спортивной игре «Зарница». Мероприятие состоится 26 июля в 12:00 на спортивной площадке около Дома культуры «Хрипанский» в деревне Хрипань.

К участию приглашаются команды от 5 человек в возрасте от 8 до 14 лет. Заявки принимаются по телефону 8 (985) 286-48-22 (контактное лицо — Артем).

В рамках игры командам предстоит пройти различные спортивные испытания, эстафеты и головоломки, проявить смекалку и продемонстрировать сплоченную работу. По итогам прохождения этапов команды, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены памятными призами.

«Зарница» — традиционная военно-спортивная игра для молодежи, которая сочетает элементы военной подготовки и командных соревнований. В программу современной «Зарницы» входят смотр строя и песни, проверка знаний по военной истории, ориентирование на местности, спортивные эстафеты, силовые упражнения и военизированные состязания.

Адрес проведения мероприятия: деревня Хрипань, улица Школьная, дом 27а.

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