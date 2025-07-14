В Шатуре снесли аварийное здание фельдшерско-акушерского пункта

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, в муниципальном округе Шатура, в деревне Бордуки, был выявлен и демонтирован аварийный объект нежилого назначения — здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное здание медицинского назначения было построено в 80-х годах прошлого века. Общая площадь объекта составляла чуть более 75 квадратных метров. Со временем снизилась прочность и надежность строительных конструкций, в связи с чем сооружение было выведено из эксплуатации. Кроме того, здание серьезно пострадало во время пожара, после чего было признано аварийным и подлежащим сносу. Работы по демонтажу были проведены в прошлом месяце.

В настоящее время земельный участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории муниципального округа Шатура было выявлено 96 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 55 объектов, что составляет 57% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.