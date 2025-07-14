Россиянам раскрыли психологические уловки телефонных мошенников

Стало известно, почему люди попадаются на мошеннические схемы и в моменте совершают необдуманные поступки, сообщает Общественная Служба Новостей .

Отмечается, что каждый человек в этом мире «запрограммирован» на общение с себе подобными. В гипоталамусе человеческого мозга вырабатывается гормон окситоцин, который отвечает за формирование социальных связей, привязанностей, доверия и снижения уровня тревожности. В связи с этим люди по своей природе склонны доверять другим людям.

В это время методы, которыми пользуются мошенники, основаны на когнитивных искажениях. Например, злоумышленники придумывают истории в которых кто-либо оказывается в тяжелом положении и ему срочно необходима помощь немалой суммой денег.

Другим эффективным методом мошенники выбирают обращение к авторитету: представителям власти, официальных структур, экспертам со статусом. Так, аферисты представляются полицейскими, налоговыми экспертами, сотрудниками банков, медицинскими работниками, используют профессиональную терминологию, обращаются к статьям закона, чтобы создать когнитивное искажение и затмить бдительность жертвы.

Немаловажным признаком мошеннической схемы является временное ограничение. Злоумышленники создают искусственную срочность, чтобы человек не думал, а быстрее следовал требованиям. Более того, часто аферисты используют схемы, основанные на взаимном обмене, например, продавец подарил сувенир, поэтому необходимо совершить покупку, так как человеку становится «неудобно».

Распространены и сценарии романтического характера, когда мошенник осыпает жертву комплиментами, признаются в любви, а затем резко демонстрирует холод, из-за чего жертва испытывает чувство вины и будет пытаться изменить ситуацию. Наконец, еще одним способом аферы считается ситуация, когда злоумышленник просит сделать сначала какую-то либо мелкую просьбу, а затем обращается за более крупной, например, сначала человек проходит опрос, а затем получает предложение о приобретении сомнительной услуги.