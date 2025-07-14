В Кашире продолжается благоустройство главной улицы исторического центра

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым и заместителем министра Валерием Лобановым побывали на улице Советской. Они проверили, как ведется благоустройство в историческом центре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительные работы выполняет компания «Альянс-4». Темп работ соответствует графику.

С подрядчиком детально обсудили ход работ и следующие этапы. Сейчас активно ведется укладка плитки, установка бордюров, идет подготовка под установку детской и спортивной площадки. В сквере Пушкина монтируется гидротехническая система фонтана. Строители приступили к возведению амфитеатра в летнем саду. Ближе к завершению — высадим деревья, обновим зеленые зоны. Улица Советская соединит исторический центр и набережную — получим современный и комфортный маршрут для прогулок», — отметил Пичугин.

Преобразования в нижней части главной улицы исторического центра Каширы стали возможны благодаря победе нашего округа в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.