В парках Наро-Фоминского округа пройдут мероприятия для детей и взрослых

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются: парк «Мечта» в поселке Селятино, Центральный парк имени В. В. Воровского и парк «Победы» в Наро-Фоминске, а также парк «Дубки» в поселке Калининец.

Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера.

Жители смогут поучаствовать в интересных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа. Для наших самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое.

Ждем вас на наших интерактивах как для детей, так и для взрослых. А подробности программы узнавайте из наших афиш.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.