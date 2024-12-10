В Сирии сформировано временное правительство

сегодня в 23:38

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир рассказал, что в стране сформировано временное правительство, которое будет работать до марта, пока не решатся конституционные вопросы, сообщает РИА Новости .

Глава «правительства спасения», созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Аль-Башир сообщил накануне о своем назначении на пост главы правительства.

Правительство состоит из нескольких министров из «правительства спасения». Оно будет отвечать за обеспечение безопасности и сохранение стабильности государственных институтов.

За двухнедельный период до 8 декабря в северо-западном регионе Сирии произошла серия трагических инцидентов. Медицинские службы подтвердили многочисленные жертвы среди гражданского населения: более 280 человек получили ранения, причем значительную часть пострадавших составили дети и женщины — 106 и 56 соответственно.

Особенно тяжелой оказалась статистика погибших: военные действия унесли жизни 75 мирных граждан, включая 28 несовершеннолетних и 11 женщин.

Ранее сообщалось, что 8 декабря 2024 года оппозиция Сирии заявила, что установила контроль над страной. Президент Башар Асад ушел в отставку и покинул страну.