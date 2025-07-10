«Хитрый ход России»: в Германии негодуют из-за ответа Кремля на санкции ЕС

Москва дала оперативный и продуманный ответ на представление Евросоюзом нового плана ужесточения антироссийских санкций. Такое мнение выразили аналитики немецкого издания Telepolis, пересказ статьи которого опубликовал АБН24 .

Интернет-журнал отмечает, что Москва сделала хитрый ход — усилила газовый союз с Турцией, воспользовавшись разногласиями между странами-участницами Европейского союза. Сделка предполагает, что российское голубое топливо при любом сценарии продолжит поступать в турецкие порты, а уже оттуда — в Европу.

«Хитрый ход России в отношении Турции. <…> Новые маршруты гарантируют им бесперебойные поставки в Европу, несмотря на планы Брюсселя поэтапного отказа», — добавляют аналитики.

Обозреватели заметили, что Венгрия, Словакия и другие европейские страны выступают категорически против планов Евросоюза по полному отказу от российских энергоносителей. Как считают эксперты, Будапешт и Братислава также могут воспользоваться правом вето на санкции против Кремля и обеспечить «лазейки» в санкционном законопроекте, чтобы российские углеводороды продолжали поступать в европейские порты.