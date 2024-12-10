Хинштейн заявил, что никто из чиновников в Курской области еще не покаялся
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не явился к нему каяться в грехах, сообщает РИА Новости.
«Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова», — отметил он.
Врио главы Курской области отправил местное правительство в отставку.
По его словам, ряд представителей руководства Курской области может «чувствовать за собой грехи». Он предложил таким чиновникам покаяться, отметив, что считает подобное действие правильным во всех смыслах.
5 декабря российский президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Хинштейн приступил к работе главы региона 7 декабря.