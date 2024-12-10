Хинштейн заявил, что никто из чиновников в Курской области еще не покаялся Политика сегодня в 23:55

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не явился к нему каяться в грехах, сообщает РИА Новости.