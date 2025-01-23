Херш: Трамп осознал, что погорячился с обещаниями быстро завершить СВО

Американский журналист Сеймур Херш считает, что Дональд Трамп осознал, что «погорячился» с заявлениями о скорой сделке по Украине, сообщает РИА Новости .

По его словам, Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния Москвы.

При этом, как отметил, журналист, переговоры между Россией и Украиной ведутся.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу по Украине с США, но сигналов от Вашингтона пока не поступало. РФ ждет их.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Путина и Трампа к переговорам для решения конфликта на Украине. По словам политика, прямые контакты США и РФ дадут надежду на решение украинского кризиса.