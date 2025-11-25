Как пишет финская газета Helsingin Sanomat, положения американского плана говорят о полном унижении позиции НАТО. Вашингтон может заблокировать вступление Украины в альянс, приняв это решение на национальном уровне.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что большая часть пунктов плана Штатов по урегулированию украинского конфликта согласована. По итогам переговоров в Женеве документ сократили с 28 до 19 пунктов.

Кроме того, экс-замминистра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи сказал, что Украина стала первым государством, которое напало на НАТО, ударив по газопроводам «Северный поток». Но лидеры евростран говорят, что РФ якобы ведет против них гибридную войну.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.